Tennis
Omnium de tennis des États-Unis

Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open

le 2 septembre 2025 09:05

Patrick Lagacé
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US OPEN / Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire importante à l'Omnium de tennis des États-Unis.

Le Québécois a éliminé la 15e tête de série, le Russe Andrey Rublev, en trois manches de 7-5, 6-3 et 6-4.

Auger-Aliassime accède aux quarts de finales du tournoi pour la première fois depuis 2021.

Écoutez le journaliste sportif et animateur du balado de tennis Sur la ligne, Alexandre Régimblad, aborder le tout avec notre chroniqueur Jean-Michel Bourque, mardi matin, à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets traités:

  • Leylah Fernandez joue en double aux côtés de Venus Williams dans le cadre des Internationaux des États-Unis.
