Antonio Park au marché de nuit asiatique

Lors du marché de nuit asiatique à Montréal, le chef Antonio Park a réalisé pour la première fois au Québec une découpe publique de thon de 300 livres, un événement traditionnel japonais souvent spectaculaire.

Écoutez le chroniqueur des réseaux sociaux, Frédéric Labelle, qui s'est entretenu avec Antonio Park.

Le thon, importé du Mexique d'une valeur d'environ 10 000 dollars, a permis de sensibiliser le public à la diversité des parties du poisson, à la culture gastronomique japonaise et à l’importance du respect de la nature.

Par ailleurs, cet événement illustre aussi l’expertise d’Antonio Park.