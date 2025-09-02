Avec la fin de l’été vient la joie de ne plus se faire piquer par les moustiques, mais c'est aussi le retour des guêpes qui rôdent autour de nos assiettes.

Cette année, elles sortent de leur nid plus tôt qu’à l’habitude pour gâcher nos soupers, d'ailleurs.

Écoutez entomologiste et auteur du livre Les insectes du Québec, Étienne Normandin, expliquer qu'en 2025, les nids de guêpes à papier au Canada, notamment au Québec, sont plus gros et matures à cause de la chaleur et de l’humidité, à l'émission de Patrick Lagacé.