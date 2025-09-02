Un document rendu public par le Washington Post

Le Plan américain pour la reconstruction de la bande de Gaza est maintenant détaillé dans un document qui a été rendu public par le Washington Post, dimanche: il confirme cette volonté américaine de prendre le contrôle de la reconstruction du territoire, un plan que Donald Trump avait évoqué en parlant d’une «Riviera du Moyen-Orient».
C’est également un plan qui correspond à un objectif à long terme du gouvernement de Benyamin Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite.
Écoutez le chroniqueur aux affaires internationales, Jean-François Lépine, ex-correspondant en Israël de 1988 à 1990 et ancien responsable de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, qui en discute à l'émission Lagacé le matin.
«Ce qui est absurde dans cette histoire, c'est que cette idée de la Riviera a été caricaturée, dès qu'elle a été émise. Mais, elle a aussi été dénoncée par tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens? On voit que cette idée, elle demeure, mais le projet a changé un peu d'allure. On parle d'une ville high-tech. On mise sur un modèle économique...»
Autres sujets abordés
- À Beijing, un immense défilé militaire aura lieu le 3 septembre. Il marquera le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de l’occupation du Japon pendant plus de 14 ans. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un assistera en personne à l'événement.
- Le procès de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres coaccusés pour tentative présumée de coup d’État aura lieu au Brésil.
- En France, le premier ministre va jouer la survie de son gouvernement, qui est minoritaire...