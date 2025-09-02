Un document rendu public par le Washington Post

Le Plan américain pour la reconstruction de la bande de Gaza est maintenant détaillé dans un document qui a été rendu public par le Washington Post, dimanche: il confirme cette volonté américaine de prendre le contrôle de la reconstruction du territoire, un plan que Donald Trump avait évoqué en parlant d’une «Riviera du Moyen-Orient».

C’est également un plan qui correspond à un objectif à long terme du gouvernement de Benyamin Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite.

Écoutez le chroniqueur aux affaires internationales, Jean-François Lépine, ex-correspondant en Israël de 1988 à 1990 et ancien responsable de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, qui en discute à l'émission Lagacé le matin.