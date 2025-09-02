Les centres de services scolaires ont dépensé gros

Les centres de services scolaires ont dépensé près de 100 millions de dollars en frais d’avocats dans les dix dernières années en raison de nombreuses poursuites et litiges, rapporte la journaliste Léa Carrier dans La Presse mardi matin.
Écoutez Sophie Laberge, directrice des affaires juridiques, des communications et du secrétariat général de la Fédération des centres de services scolaires, qui traite des causes de ces dépenses, à l'émission de Patrick Lagacé, mardi.
«Le droit se complexifie. Le réseau doit composer avec de plus en plus de lois qui gravitent autour de la Loi sur l'instruction publique, mais qui demande une expertise plus fine. Les avocats qui sont au service des centres de services scolaires à l'interne sont en mesure de donner des avis sur tout le volet du droit. Parfois, on est face à des règlements très pointus qui nécessitent des expertises externes davantage pointues.»
Mme Laberge donne plusieurs exemples concrets qui incitent les centres de services scolaires à faire appel à des services juridiques externes.