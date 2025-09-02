Les centres de services scolaires ont dépensé gros

Les centres de services scolaires ont dépensé près de 100 millions de dollars en frais d’avocats dans les dix dernières années en raison de nombreuses poursuites et litiges, rapporte la journaliste Léa Carrier dans La Presse mardi matin.

