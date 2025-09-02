En remplacement de Yoshua Bengio

L’institut québécois d’intelligence artificielle Mila fondé par la sommité mondiale Yoshua Bengio vient de nommer un nouveau directeur scientifique pour remplacer ce dernier.

C'est l'ancien patron du laboratoire de recherche en IA de Google à Montréal, Hugo Larochelle, qui obtient le mandat de superviser la mission de l'organisation.

Écoutez-le parler de son nouveau mandat, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il évoque son parcours chez Google et Twitter et l'impact de ChatGPT, de même que les enjeux d’adoption de l’IA au Canada et la nécessité de la transparence des grandes entreprises comme OpenAI, Google, Meta en matière d'intelligence artificielle pour la société.

Il explique que son institut, Mila, vise à former des talents et à renforcer l’écosystème québécois et canadien de l’IA.