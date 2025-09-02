Le premier appartement d’un étudiant est directement associé à l’apprentissage de la gestion d'un budget.
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui donne des conseils pour y arriver, à l'émission de Patrick Lagacé, mardi.
«C'est une grosse étape dans la vie. Il faut apprendre à gérer les stocks. Il y a différents cas de figure pour les revenus... Dans tous les cas, c'est rarement un buffet à volonté.»
Autres sujets traités:
- Il est possible d'attendre des mois afin d'obtenir une clarification sur un crédit d'impôt à l'Agence du revenu du Canada. Ce sujet a été traité sommairement en ouverture de chronique.
- Après l’histoire du patron infidèle au spectacle de Coldplay, le PDG de Nestlé est forcé de démissionner pour une histoire de moeurs. Est-ce exagéré comme sanction?