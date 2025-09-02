 Aller au contenu
Le Québécois a éliminé la 15e tête de série

Victoire très importante pour Félix Auger-Aliassime au US Open

par 98.5

le 2 septembre 2025 05:55

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire très importante pour Félix Auger-Aliassime au US Open
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire très importante à l'Omnium de tennis des États-Unis.

Le Québécois a éliminé la 15e tête de série, le Russe Andrey Rublev, en 3 manches de 7-5, 6-3 et 6-4.

Auger-Aliassime a accédé aux quarts de finales du tournoi pour la première fois depuis 2021.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Victoire de Leylah Fernandez en double aux côtés de Venus Williams;
  • Une défaite crève-cœur à Cincinnati pour les Blue Jays.
