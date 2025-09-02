Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire très importante à l'Omnium de tennis des États-Unis.
Le Québécois a éliminé la 15e tête de série, le Russe Andrey Rublev, en 3 manches de 7-5, 6-3 et 6-4.
Auger-Aliassime a accédé aux quarts de finales du tournoi pour la première fois depuis 2021.
Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Victoire de Leylah Fernandez en double aux côtés de Venus Williams;
- Une défaite crève-cœur à Cincinnati pour les Blue Jays.