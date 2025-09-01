 Aller au contenu
Sports
Reconstruction du CF Montréal, les espoirs du CH

«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois

par 98.5

0:00
43:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2025 21:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

Après 29 rencontres, le CF Montréal (5 victoires, 15 défaites, 9 nuls) se trouve au bas du classement de la MLS, avec 5 matchs à disputer au calendrier. 

Que doit-on retenir de cette saison décevante? 

Que peut faire la direction pour amener l'équipe dans une meilleure direction en 2026?

Écoutez Mario Langlois et ses invités Stéphane Waite, Pierre Gervais, Patrice Bernier, Jérémie Rainville et Antoine Roussel, lundi, au sujet du CF Montréal, ainsi que des attentes envers le club de hockey des Canadiens. 

Autre sujet abordé: 

Les grandes attentes envers les Canadiens de Montréal, pour la saison 2025-2026. 

