Reconstruction du CF Montréal, les espoirs du CH

Après 29 rencontres, le CF Montréal (5 victoires, 15 défaites, 9 nuls) se trouve au bas du classement de la MLS, avec 5 matchs à disputer au calendrier.

Que doit-on retenir de cette saison décevante?

Que peut faire la direction pour amener l'équipe dans une meilleure direction en 2026?

Écoutez Mario Langlois et ses invités Stéphane Waite, Pierre Gervais, Patrice Bernier, Jérémie Rainville et Antoine Roussel, lundi, au sujet du CF Montréal, ainsi que des attentes envers le club de hockey des Canadiens.

Autre sujet abordé:

Les grandes attentes envers les Canadiens de Montréal, pour la saison 2025-2026.