Les amateurs de sports

Après deux semaines de pause, ce sera le retour au jeu des Alouettes samedi, face aux Tigers-Cats d'Hamilton.

C'est une saison très difficile pour le club de Montréal, ravagé par les blessures depuis le premier quart de la saison.

Est-ce que ce repos permettra aux Oiseaux de retrouver leurs forces pour une dernière poussée vers les séries éliminatoires?

Pendant ce temps, dans le monde du basketball, Luguentz Dort a apporté le trophée du championnat de la NBA à Montréal: un symbole fort pour la jeunesse locale.

Écoutez Bruno Heppell, expert football et Max P. Paquet, expert basketball au Réseau Cogeco, discuter des Alouettes, de l'Alliance, et de nombreux autres sujets, lundi, aux Amateurs de sports.