Il a changé d'avis quant à son appareil personnel

iPhone ou pas? C’est souvent la première question quand vient le temps d’acheter un téléphone cellulaire. Parlez-en aux amateurs de techno. Une autre question: quelle marque s'est améliorée grâce à l'intelligence artificielle?

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste en techno et animateur du balado d’actualité numérique Mon carnet, qui en discute avec l’animateur Patrick Lagacé.

Il a créé la surprise en changeant son fusil d’épaule récemment, après des années de loyauté à Apple, il préfère désormais le modèle Google Pixel 10 Pro.