Plusieurs accidents impliquant des poids lourds

Le carambolage survenu sur l’autoroute 30 - qui a coûté la vie à Tanya Lalonde et son fils - a relancé le débat sur la distraction au volant et la sécurité soutière.
Écoutez Marc-André Lalonde, motocycliste depuis 25 ans, témoigner de l’augmentation des conducteurs distraits, particulièrement visibles à moto, et de l’inefficacité des messages gouvernementaux.
«C'est incroyable le nombre de personnes qui sont au cellulaire ou au volant. C'est évident qu'en ce moment, le message du gouvernement comme quoi c'est illégal, ça ne passe pas.»
Écoutez également Frédéric Bisson, ex-camionneur et animateur au 104.7 Outaouais, expliquer les dangers spécifiques des poids lourds, la distraction en cabine.
Il recommande d’éviter de circuler à proximité des camions, qu'il compare à des «bombes mobiles».
«Voyez chaque camion comme une bombe qui peut exploser, donc ne restez pas autour.»