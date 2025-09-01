Plusieurs accidents impliquant des poids lourds

Le carambolage survenu sur l’autoroute 30 - qui a coûté la vie à Tanya Lalonde et son fils - a relancé le débat sur la distraction au volant et la sécurité soutière.

Écoutez Marc-André Lalonde, motocycliste depuis 25 ans, témoigner de l’augmentation des conducteurs distraits, particulièrement visibles à moto, et de l’inefficacité des messages gouvernementaux.