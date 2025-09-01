Un chirurgien critique l'état du réseau

Pendant que les associations des médecins spécialistes se rencontraient dimanche pour discuter de possibles moyens de pression, un chirurgien et chef de service en orthopédie affirme que l’on fait fausse route lorsqu'on associe le nombre de chirurgies faites au Québec et la rémunération des médecins.

Écoutez le Dr Benjamin Léger St-Jean, chirurgien orthopédiste et chef de service en orthopédie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, qui traite du sujet à l’émission Lagacé le matin.