Un chirurgien critique l'état du réseau

«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 08:14

Patrick Lagacé
«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»
Un chirurgien et chef de service en orthopédie affirme que l’on fait fausse route lorsqu'on associe le nombre de chirurgies faites au Québec et la rémunération des médecins. / Adobe Stock

Pendant que les associations des médecins spécialistes se rencontraient dimanche pour discuter de possibles moyens de pression, un chirurgien et chef de service en orthopédie affirme que l’on fait fausse route lorsqu'on associe le nombre de chirurgies faites au Québec et la rémunération des médecins.

Écoutez le Dr Benjamin Léger St-Jean, chirurgien orthopédiste et chef de service en orthopédie au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, qui traite du sujet à l’émission Lagacé le matin.

«Le projet de loi 106 vise à fixer des objectifs de performance aux médecins, mais sans imputabilité du gouvernement. Puis, ce qu'on entend dans le discours politique depuis dix ans au Québec, c'est qu'on paye très cher les médecins et qu'en retour, on n'a pas d'accès aux soins. Mais, il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins au Québec.»

Le Dr Benjamin Léger St-Jean

