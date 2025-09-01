Contre-tarifs canadiens retirés

À compter du 1er septembre, les contre-tarifs imposés par le Canada sur une série de produits américains prennent officiellement fin.

Ces mesures affectaient de nombreux biens, allant des produits alimentaires aux matériaux de construction.

Écoutez ce qu'en pense la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, qui était en entrevue à Lagacé le matin, lundi.

Elle estime qu'Ottawa, qui a perçu environ 4,5 milliards de dollars avec ces contre-mesures, devrait redonner une partie de cette somme sous forme de subventions aux entreprises les plus touchées par la guerre tarifaire, comme celles du secteur de l'aluminium.