Politique internationale
Contre-tarifs canadiens retirés

La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa

par 98.5

0:00
7:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 08:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
Le premier ministre du Canada, Mark Carney / La Presse Canadienne

À compter du 1er septembre, les contre-tarifs imposés par le Canada sur une série de produits américains prennent officiellement fin.

Ces mesures affectaient de nombreux biens, allant des produits alimentaires aux matériaux de construction. 

Écoutez ce qu'en pense la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, qui était en entrevue à Lagacé le matin, lundi.

Elle estime qu'Ottawa, qui a perçu environ 4,5 milliards de dollars avec ces contre-mesures, devrait redonner une partie de cette somme sous forme de subventions aux entreprises les plus touchées par la guerre tarifaire, comme celles du secteur de l'aluminium.

«Dans toute la question de la guerre tarifaire, ce qui fait le plus mal à nos entreprises canadiennes, québécoises, ce sont les contre-mesures que le gouvernement canadien nous impose parce que souvent, ce sont des taxes qu'on doit payer sur des importations de produits, de composantes ou de matières premières qu'on n'arrive pas nécessairement à trouver localement. Alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement canadien aille de l'avant en enlevant les contre-mesures tarifaires.»

Véronique Proulx

