Malgré les nombreux défis

Les besoins des élèves ont bien changé au fil des années. L'enseignante Caroline Charland, peut en témoigner puisqu'elle en est à sa 25e rentrée scolaire en carrière.

Mais, même après un quart de siècle en classe, elle a toujours des papillons à l'estomac. Elle a hâte de retrouver les enfants.

Écoutez Caroline Charland, de l'école primaire du Carrousel, à Varennes, avec Patrick Lagacé lundi matin.