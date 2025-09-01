Malgré les nombreux défis

Les besoins des élèves ont bien changé au fil des années. L'enseignante Caroline Charland, peut en témoigner puisqu'elle en est à sa 25e rentrée scolaire en carrière.
Mais, même après un quart de siècle en classe, elle a toujours des papillons à l'estomac. Elle a hâte de retrouver les enfants.
Écoutez Caroline Charland, de l'école primaire du Carrousel, à Varennes, avec Patrick Lagacé lundi matin.
«Je vois beaucoup de magie. J'ai une école qui est extraordinaire. C'est sûr que moi, je m'amuse beaucoup. Tous les matins, je suis contente d'être en classe, je suis contente de rentrer dans l'école.»