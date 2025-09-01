«Jérémie: Rendez-vous à la plage», 10 ans après

Un nouveau documentaire intitulé Jérémie: Rendez-vous à la plage est diffusé à Crave dix ans après la première diffusion de la série jeunesse québécoise Jérémie, qui avait été présentée par Vrak TV.
De 2015 à 2019, la série culte Jérémie a captivé les jeunes grâce à ses thèmes percutants et à sa grande proximité avec l’univers des adolescents. Quelques années plus tard, les comédiens se retrouvent à nouveau réunis dans ce documentaire.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson à l’émission de Patrick Lagacé, lundi.
«C’est devenu une série culte pour les ados, à l’époque. C’était la folie furieuse. […] Cette série ne prenait pas les jeunes pour des cons! Dans le documentaire, on retrouve les comédiens 10 ans après le début de la série. Ce qui est bien dans ce documentaire, c’est leur sincérité.»
Elle souligne la rareté des séries québécoises marquantes pour ado.
Autre sujet abordé
- En Alberta, des bibliothèques interdisent une multitude de livres, dont La Servante écarlate de Margaret Atwood. Le gouvernement a ordonné aux conseils scolaires de la province de retirer tout document à contenu sexuel des rayons de leurs bibliothèques d'ici à octobre et interdit aux élèves d'y accéder...