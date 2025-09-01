«Jérémie: Rendez-vous à la plage», 10 ans après

Un nouveau documentaire intitulé Jérémie: Rendez-vous à la plage est diffusé à Crave dix ans après la première diffusion de la série jeunesse québécoise Jérémie, qui avait été présentée par Vrak TV.

De 2015 à 2019, la série culte Jérémie a captivé les jeunes grâce à ses thèmes percutants et à sa grande proximité avec l’univers des adolescents. Quelques années plus tard, les comédiens se retrouvent à nouveau réunis dans ce documentaire.

