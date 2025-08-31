Recommandations du rapport Pelchat-Rousseau

Le sujet de la laïcité revient en force en cette fin d'été.

Un comité d’experts mandaté par le gouvernement du Québec recommande un durcissement des règles en matière de laïcité.

Dans un rapport de 50 propositions présenté par Christiane Pelchat et Guillaume Rousseau, le comité suggère d’interdire les signes religieux aux employés des CPE et des garderies subventionnées, suivant le modèle déjà imposé aux enseignants et fonctionnaires en autorité.

Le financement public des écoles privées religieuses devrait aussi être aboli. Enfin, la pratique de la prière de rue serait encadrée par les municipalités.

