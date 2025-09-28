Les sanctions de l'ONU contre l'Iran sont de nouveau entrées en vigueur, dix ans après leur retrait, suite à l'échec des négociations concernant le programme nucléaire iranien samedi.
Écoutez Jeffrey Surbanni aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse, à l'émission Même le week-end.
«Le Conseil de sécurité a donné le feu vert. Les Américains et les Européens appellent quand même à poursuivre les mesures diplomatiques. C'est le rétablissement de lourdes sanctions qui n'étaient pas là depuis une dizaine d'années. Ça veut dire un embargo sur les armes et des mesures économiques contre l'Iran. On rappelle que l'Iran enrichit de l'uranium à 60 % et le seuil pour fabriquer une bombe atomique, c'est autour de 90 %.»
