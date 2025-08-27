Dans un volumineux rapport de près de 300 pages, le Comité d’études sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État formule 50 recommandations au gouvernement Legault.
On recommande notamment l'interdiction du port de signes religieux dans les CPE et garderies subventionnées, tout en accordant une clause de droit acquis pour les éducatrices déjà à l'emploi.
Écoutez Guillaume Rousseau, coprésident du comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, mercredi, à Lagacé le matin.
«Il y a des situations où, justement, c'est un cas isolé. Si vous avez une éducatrice avec un signe religieux, puis il y en a plusieurs autres qui n'en ont pas, c'est pas la même chose que lorsque vous en avez plusieurs. Ce qu'on observe, c'est que, dans certaines garderies, c'est plusieurs éducatrices ou éducateurs qui ont le même signe religieux de la même religion. Et c'est là où ça crée une ambiance, un environnement où on en vient à associer une institution de l'État avec une religion en particulier.»