Dans un volumineux rapport de près de 300 pages, le Comité d’études sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État formule 50 recommandations au gouvernement Legault.

On recommande notamment l'interdiction du port de signes religieux dans les CPE et garderies subventionnées, tout en accordant une clause de droit acquis pour les éducatrices déjà à l'emploi.

Écoutez Guillaume Rousseau, coprésident du comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, mercredi, à Lagacé le matin.