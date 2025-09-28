Chronique scientifique

Le rire est contagieux chez les humains. Quelle explication scientifique se cache derrière ce phénomène?
«L'humain est un animal social. L'hypothèse des chercheurs, c'est qu'avec le rire, on est capable de grossir le groupe beaucoup plus vite et avec moins d'exigences au niveau de ce que ça prend comme effort.»
