Postes Canada, STM, Air Canada

Les grèves ont présentement la côte auprès des syndicats de plusieurs sociétés, qui demandent de meilleures conditions de travail pour leurs employés.

Les moyens de pression ont toutefois souvent des effets concrets sur la société, par exemple la perturbation des transports de la STM ou de la livraison de colis chez Postes Canada.

Quel est l'effet de ceux-ci sur le soutien populaire? Et quel est l'impact de ce dernier sur le succès ou l'échec d'une grève?

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du SCFP et conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques, se pencher sur la question, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.