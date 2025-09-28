Victoire 4-2 face aux Leafs

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match hors concours 4-2 contre face aux Maple Leafs à Toronto samedi soir.
Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens pour Cogeco, discuter avec Jeffrey Subranni des faits saillants de cette rencontre, en débutant par la performance du jeune défenseur Lane Hutson.
«Lane Hutson a été dominant hier. Ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il peut changer le match. Tu ne vois que lui. C'est vraiment particulier. Quand quelque chose ne marche pas, le lendemain matin, il va sur la glace une demi heure avant les autres. L'année passée, il avait même des congés d'équipe et il allait sur la glace tout seule. Sa vie, c'est d'être bon au hockey.»