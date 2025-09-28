Victoire 4-2 face aux Leafs

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match hors concours 4-2 contre face aux Maple Leafs à Toronto samedi soir.

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens pour Cogeco, discuter avec Jeffrey Subranni des faits saillants de cette rencontre, en débutant par la performance du jeune défenseur Lane Hutson.