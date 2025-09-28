Signé Lévesque la fin de semaine au 98.5

L'animateur Denis Lévesque sera à la barre de la toute nouvelle émission Signé Lévesque, en onde le samedi et dimanche au 98.5 dès la semaine prochaine.
Écoutez l'animateur en discuter ce dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«J’ai des collaborateurs qui m'ont accompagné dans les 25 dernières années et que je trouvais bons. On va faire de la chronique musique, réseaux sociaux, voyages, cinéma, histoire, économie, etc. Il va y en avoir beaucoup, mais on va faire ça dans la bonne humeur. Et comme ça s'appelle signé Lévesque, ce sera avec cette signature qui est la mienne, que les gens reconnaissent bien.»