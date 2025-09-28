La toute nouvelle série documentaire Tous en chœur, dans laquelle Gregory Charles crée un spectacle en compagnie de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, sera diffusé le 8 octobre prochain sur AMI-télé.
Écoutez le musicien-chanteur professionnel Gregory Charles en discuter dimanche, au micro de Caroline Legault.
«L'objectif est quand même assez simple. C'est de normaliser les gens atteints de cette maladie et les verbaliser à travers une activité aussi faite par des dizaines de milliers de personnes chez nous : le chant choral. Alors, de les voir s'ouvrir, devenir plus lucide, devenir plus heureux, sourire, socialiser à travers l'activité chorale, d'après moi, ça montre que l'Alzheimer c'est terrible, mais ce n'est pas la fin.»