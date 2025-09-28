L'ancien ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, était absent au congrès de la CAQ qui se déroulait en fin de semaine à Gatineau.

Pourrait-il suivre Maïté Blanchette Vézina et Pierre Dufour dans leur décision de quitter le caucus de la CAQ?

Écoutez Antonine Yaccarini se pencher sur la question, dimanche, lors de sa chronique politique au micro de Jeffrey Subranni.

Aussi dans cette chronique :