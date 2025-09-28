Jusqu'au 5 octobre prochain se tiendra la 16e Semaine pour l’école publique (SPEP) sous le thème de la valorisation de la langue française.
Écoutez Simon Boulerice, auteur, comédien et porte-parole de la Semaine pour l’école publique, aborder le sujet, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Le cheval de bataille, il est là, donc, qu'il y a un temps alloué chaque jour. Ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, il y a des possibilités de rendre la lecture beaucoup plus amusante pour les petits petits. Ce que j'appelle la solitude positive, se mettre dans notre bulle, je pense qu'on doit absolument allouer du temps pour ça et nourrir son imaginaire.»