Évènement en l'honneur de Nooran Rezayi

Une marche pacifique en mémoire de Nooran Rezayi, un jeune de 15 ans tué lors d'une intervention policière la semaine passée, s'est tenue samedi après-midi à Longueuil.

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste pour Cogeco nouvelles, brosser le portrait des évènements, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.