Évènement en l'honneur de Nooran Rezayi

Une marche pacifique en mémoire de Nooran Rezayi, un jeune de 15 ans tué lors d'une intervention policière la semaine passée, s'est tenue samedi après-midi à Longueuil.
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste pour Cogeco nouvelles, brosser le portrait des évènements, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Ce sont surtout des amis de Nooran qui ont fait l'événement, donc des jeunes de 15 à 16 ans. Disons que la moyenne d'âge était assez jeune. Un ami du père a pris la parole pour expliquer les souhaits de la famille vis-à-vis de cette marche. Là, on a été très clair : la marche d'hier devait être pacifique et silencieuse. C'était les souhaits de la famille et les gens ont répondu à l'appel.»