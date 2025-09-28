Isabelle Racicot au Club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.

Cette semaine, c'est Isabelle Racicot, coanimatrice de l’émission du matin à Rythme, grande épicurienne et mère, qui est l'invitée de l'équipe.

Écoutez-la discuter de son quotidien bien chargé avec l'équipe ce dimanche.