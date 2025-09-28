Isabelle Racicot au Club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.
Cette semaine, c'est Isabelle Racicot, coanimatrice de l’émission du matin à Rythme, grande épicurienne et mère, qui est l'invitée de l'équipe.
Écoutez-la discuter de son quotidien bien chargé avec l'équipe ce dimanche.
«J'ai réussi à trouver mon bonheur à me lever le matin, j'aime vraiment l'équipe avec qui je suis. J'ai appris à accepter que je ne puisse pas tout faire dans une journée. Moi, je suis une fille qui a besoin d'être dans l'action. Mes journées étaient pleines, je les remplissais, puis j'étais fatiguée au bout de la semaine. Là, j'ai compris que c'est correct, des fois, que je sois sur mon sofa en train de lire un livre en plein milieu de la journée.»