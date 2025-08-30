 Aller au contenu
Politique provinciale
Les conséquences du fiasco SAAQclic

Geneviève Guilbault dégommée? «Les rumeurs du fameux remaniement ministériel»

le 30 août 2025

Geneviève Guilbault serait dégommée lors du prochain remaniement ministériel de François Legault, qui pourrait avoir lieu quelque part en septembre.

C'est ce que rapporte La Presse, samedi, sous la plume de Tommy Chouinard.

La semaine dernière, le chroniqueur politique et chef du bureau parlementaire de Cogeco, Louis Lacroix, avait obtenu des informations similaires.

Écoutez la revue de presse de Jeffrey Subranni, samedi, à l'émission Même le week-end.

Autres sujets abordés

  • Grand dossier de La Presse sur les dons d'organes;
  • Il a deux emplois et travaille 95 heures par semaine: le Journal de Montréal aborde la précarité économique et l’accès à la propriété;
  • SAAQclic: d'autres témoignages fort attendus, dont celui du premier ministre Legault;
  • L'industrie du camionnage s'en vient-elle de plus en plus cowboy? 
