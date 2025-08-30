Les conséquences du fiasco SAAQclic

Geneviève Guilbault serait dégommée lors du prochain remaniement ministériel de François Legault, qui pourrait avoir lieu quelque part en septembre.

C'est ce que rapporte La Presse, samedi, sous la plume de Tommy Chouinard.

La semaine dernière, le chroniqueur politique et chef du bureau parlementaire de Cogeco, Louis Lacroix, avait obtenu des informations similaires.

Écoutez la revue de presse de Jeffrey Subranni, samedi, à l'émission Même le week-end.

