Témoignage de Geneviève Guilbault à la commission

À la suite de son laborieux témoignage à la commission Gallant, vendredi, des députés de la Coalition avenir Québec souhaiteraient que Geneviève Guilbault perde des plumes au Conseil des ministres, selon ce qu'a pu apprendre notre collègue Louis Lacroix.

L'élue du comté de Louis-Hébert occupe les fonctions de vice-première ministre et de ministre des Transports depuis l'élection d'octobre 2022.

Écoutez le chroniqueur politique révéler ce qu'il a appris à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.