Politique
Témoignage de Geneviève Guilbault à la commission

«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»

par 98.5

le 28 août 2025 07:23

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

À la suite de son laborieux témoignage à la commission Gallant, vendredi, des députés de la Coalition avenir Québec souhaiteraient que Geneviève Guilbault perde des plumes au Conseil des ministres, selon ce qu'a pu apprendre notre collègue Louis Lacroix.

L'élue du comté de Louis-Hébert occupe les fonctions de vice-première ministre et de ministre des Transports depuis l'élection d'octobre 2022.

Écoutez le chroniqueur politique révéler ce qu'il a appris à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

«Plusieurs [députés caquistes] aimeraient que Mme Guilbault soit sanctionnée, d'une certaine façon, lors du remaniement ministériel. [...] En même temps, il ne faut pas envoyer le signal qu'on la dégomme ou qu'on la punit trop sévèrement. Ça demeure une personne importante et influente au sein du Conseil des ministres. Mais, certains pensent qu'elle devrait perdre son titre de vice-première ministre, qui est essentiellement un rôle, un titre un peu honorifique. [...] Il y en a qui pensent qu'elle ne peut pas rester au ministère des Transports, qu'on doit l'envoyer ailleurs...»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • Les médecins spécialistes pourraient voter des moyens de pression;
    Retour sur le témoignage d'Éric Caire à la commission Gallant.
