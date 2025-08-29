Un an après le décès du hockeyeur

Ce vendredi 29 août 2025 marque le premier anniversaire du décès de Johnny Gaudreau et de son frère Matthew dans des circonstances tragiques.
Les deux frères ont été heurtés par un chauffard alors qu’ils circulaient à vélo, la veille du mariage de leur sœur Katie.
Écoutez celui qui a dirigé Johnny Gaudreau avec les Flames de Calgary, Bob Hartley, revenir sur l’héritage de ce joueur, décédé il y a un an jour pour jour.
« Autant je me suis lié professionnellement à Johnny Gaudreau, autant je me suis lié d’amitié avec lui et sa famille parce qu’il était tellement gentil et qu’il voulait tellement apprendre. Puis, tu sais, il arrivait à ton mureau et, avec Martin Gélinas et Jacques Cloutier, on sortait du meeting, on se regardait et on éclatait de rire. C’était absolument incroyable qu’un joueur de cette petite stature non seulement joue dans la Ligue nationale, mais domine. C’était un compétiteur né. »
