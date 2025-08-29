Billet d'humeur

En ce vendredi 29 août, Hugo Meunier commence son billet en soulignant le grand retour de Philippe Cantin à l'animation, après «quelques jours de congé».
Il rapporte également quelques commentaires d'auditrices à son égard, surtout le moins flatteurs, incluant le mot d'une mystérieuse «maman».
Autres sujets abordés:
- Les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce;
- La rentrée au cégep du Vieux-Montréal;
- La surprotection parentale;
- Les marathons d’ultra distance;
- Le Festival du film francophone d’Angoulême;
