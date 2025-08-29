Recettes très populaires

Depuis plusieurs mois, les recettes incluant des cornichons inondent les réseaux sociaux. Fontaine de jus de cornichon, fermentation d'autres légumes à la façon des cornichons, recettes sucrées salées: les alternatives sont infinies.

Dernièrement, un livre de recettes consacré exclusivement aux cornichons a même été publié.

Alors, comment expliquer cette popularité exceptionnelle?

Écoutez Dany St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza revenir sur le phénomène, vendredi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.