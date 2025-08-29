 Aller au contenu
Société
Recettes très populaires

Comment expliquer la folie derrière les cornichons?

par 98.5

0:00
19:19

Entendu dans

Radio textos

le 29 août 2025 12:14

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Comment expliquer la folie derrière les cornichons?
Les recettes incluant des cornichons se multiplient depuis les derniers mois sur les réseaux sociaux. / Igor Dudchak / Adobe Stock

Depuis plusieurs mois, les recettes incluant des cornichons inondent les réseaux sociaux. Fontaine de jus de cornichon, fermentation d'autres légumes à la façon des cornichons, recettes sucrées salées: les alternatives sont infinies. 

Dernièrement, un livre de recettes consacré exclusivement aux cornichons a même été publié.

 Alors, comment expliquer cette popularité exceptionnelle?

Écoutez Dany St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza revenir sur le phénomène, vendredi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay. 

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
Lagacé le matin
«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
0:00
8:15
C'est le temps des pommes!
Lagacé le matin
C'est le temps des pommes!
0:00
5:51

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Est-ce que les ultramarathons sont bons pour votre santé?
Augmentation des défis sportifs extrêmes
Est-ce que les ultramarathons sont bons pour votre santé?
Est-ce que les fiançailles publiques créent des attentes sur votre couple?
Taylor Swift et Travis Kelce
Est-ce que les fiançailles publiques créent des attentes sur votre couple?
«Je n'avais plus de fun», Florence K raconte son départ de l'industrie musicale
De la scène à la psychologie
«Je n'avais plus de fun», Florence K raconte son départ de l'industrie musicale
Mange-t-on, sans le savoir, des aliments de plus en plus insalubres?
Rappels de produits alimentaires
Mange-t-on, sans le savoir, des aliments de plus en plus insalubres?
Des courtiers immobiliers ciblent des familles en deuil jusqu'au salon funéraire
Une héritière raconte son histoire
Des courtiers immobiliers ciblent des familles en deuil jusqu'au salon funéraire
La fin du rituel de la bière après le sport? «Il y a un changement de culture»
Chez les jeunes
La fin du rituel de la bière après le sport? «Il y a un changement de culture»
Le service à la clientèle est-il en dégradation?
Au Québec
Le service à la clientèle est-il en dégradation?
«C'est comme être définie par trois mois dans sa vie» -MarieChantal Chassé
Passage éclair en politique
«C'est comme être définie par trois mois dans sa vie» -MarieChantal Chassé
Chômage: «On ne s'en va assurément pas dans la bonne direction» -Rudy Humbert
Pas facile pour les jeunes de 15 à 24 ans
Chômage: «On ne s'en va assurément pas dans la bonne direction» -Rudy Humbert
Pourquoi Gilbert Rozon s'en prend aux journalistes qui couvrent son procès?
Couverture trop militante
Pourquoi Gilbert Rozon s'en prend aux journalistes qui couvrent son procès?
Les trucs à savoir pour bien s'équiper pour la rentrée
Vie numérique
Les trucs à savoir pour bien s'équiper pour la rentrée
A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec?
La Dre Julie St-Pierre a quitté la province...
A-t-on perdu la lutte contre l’obésité au Québec?
Avez-vous peur de l’état de nos infrastructures routières?
Trou sur l'A40, nids-de-poule, etc...
Avez-vous peur de l’état de nos infrastructures routières?
Pourquoi les adeptes de théorie du complot y croient-ils autant?
Radio textos
Pourquoi les adeptes de théorie du complot y croient-ils autant?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00