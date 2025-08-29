Élections municipales

La campagne électorale à Montréal prend une nouvelle tournée avec l’arrivée de Claude Pinard, ancien patron de Centraide Montréal, comme colistier d’Ensemble Montréal.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez en discuter, vendredi, à Lagacé le matin.
«Ça change tout. L'arrivée de Claude Pinard va déclencher des candidatures de calibre à Ensemble Montréal. Comme ancien patron de Centraide Montréal, il y a un positionnement face à la pauvreté, face à la misère humaine qui est bien différent de celui qu'avait Ensemble Montréal à ce jour.»