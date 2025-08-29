Iniquités générationnelles

Le premier ministre français François Bayrou a récemment dénoncé, lors d'une entrevue à la télévision française, les inégalités dont seront victimes les jeunes en ce qui concerne la répartition des budgets.

Peut-on dire que les générations précédentes ont eu la vie plus facile ?

Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur la question vendredi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.