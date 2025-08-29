Iniquités générationnelles

Le premier ministre français François Bayrou a récemment dénoncé, lors d'une entrevue à la télévision française, les inégalités dont seront victimes les jeunes en ce qui concerne la répartition des budgets.
Peut-on dire que les générations précédentes ont eu la vie plus facile ?
Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur la question vendredi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.
«Nos parents ont vécu des moments plus aisés et prospères que les générations suivantes. Donc, est-ce que les gens vont vraiment rester au travail s'ils ont accès à la propriété à 40 ans? Je pense qu'il y aura une démotivation et un désengagement face au travail, parce que c'est un modèle qui ne fonctionnera plus.»