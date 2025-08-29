 Aller au contenu
Société
Iniquités générationnelles

«Je pense qu'il y aura une démotivation face au travail»

par 98.5

0:00
6:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Je pense qu'il y aura une démotivation face au travail»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le premier ministre français François Bayrou a récemment dénoncé, lors d'une entrevue à la télévision française, les inégalités dont seront victimes les jeunes en ce qui concerne la répartition des budgets.

Peut-on dire que les générations précédentes ont eu la vie plus facile ?

Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur la question vendredi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.

«Nos parents ont vécu des moments plus aisés et prospères que les générations suivantes. Donc, est-ce que les gens vont vraiment rester au travail s'ils ont accès à la propriété à 40 ans? Je pense qu'il y aura une démotivation et un désengagement face au travail, parce que c'est un modèle qui ne fonctionnera plus.»

Luc Ferrandez

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Lagacé le matin
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
0:00
17:31
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
0:00
2:00

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
C'est le temps des pommes!
Les humeurs de Fred
C'est le temps des pommes!
Rentrée scolaire 2025: l'histoire se répète...
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux
Rentrée scolaire 2025: l'histoire se répète...
«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
Le crocodile distrait : jour de fête!
«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
Mairie de Montréal: l'arrivée de Claude Pinard : «ça change tout»
Élections municipales
Mairie de Montréal: l'arrivée de Claude Pinard : «ça change tout»
«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter» -Kim Clavel
La boxeuse se joint à l'équipe de Jake Paul
«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter» -Kim Clavel
Man’s Best Friend: «Je ne crois pas qu'elle aura le même succès»
7e album de Sabrina Carpenter
Man’s Best Friend: «Je ne crois pas qu'elle aura le même succès»
Des vols d’eau potable dans certaines municipalités du Québec
Gestion de l'eau en campagne
Des vols d’eau potable dans certaines municipalités du Québec
Autoroute 30: l'hypothèse de la distraction est sur la table
Carambolage mortel
Autoroute 30: l'hypothèse de la distraction est sur la table
Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»
Tournée en Europe
Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
L'enquête qui n'a finalement mené à rien
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Rentrée scolaire
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Chronique économique
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Collaboration à l'enquête de l'UPAC
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Réseaux sociaux
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00