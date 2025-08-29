Gestion de l'eau en campagne

Des municipalités sont aux prises avec des manques d’eau. L’eau devient tellement précieuse que certains la volent.

C’est le cas dans le Centre-du-Québec.

À St-Léonard-d'Aston, des bornes-fontaines ont été ouvertes dans la nuit de mercredi à jeudi à au moins deux reprises pour remplir des camions-citernes

Des caméras de surveillance ont réussi à capter les roues d'un camion près d'une borne, mais la plaque d'immatriculation n'a pas été saisie.

Écoutez le maire de St-Léonard d’Aston, Laurent Marcotte, en discuter vendredi à Lagacé le matin.