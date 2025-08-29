 Aller au contenu
Justice et faits divers
Carambolage mortel

Autoroute 30: l'hypothèse de la distraction est sur la table

par 98.5

0:00
10:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 08:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Autoroute 30: l'hypothèse de la distraction est sur la table
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le camionneur qui a causé un carambolage qui a fait deux morts mercredi dernier sur l'autoroute 30 à Boucherville aurait freiné seulement après l'impact.

Des éléments laissent croire que le conducteur du poids lourd ne regardait possiblement pas devant lui avant la collision.

Il n'y aurait pas de trace de freinage avant l'endroit où s'est produit l'impact.

L'hypothèse de la distraction serait sur la table.

Le conducteur âgé de 25 ans aurait confié à gens sur la scène, après l'événement, qu'il aurait été surpris par un ralentissement.

Son cellulaire et son tableau de bord ont été saisis par les enquêteurs.

Par ailleurs, une personne a perdu la vie et trois autres ont subi des blessures graves lors d'un accident de la route survenu en milieu de semaine sur l'autoroute 20, près de Saint-Hyacinthe.

L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit pour retracer le camionneur recherché. 

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel et l'ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, Marcel Savard, faire le point à Lagacé le matin.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
La commission
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
0:00
6:16
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Lagacé le matin
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
0:00
17:27

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
C'est le temps des pommes!
Les humeurs de Fred
C'est le temps des pommes!
Rentrée scolaire 2025: l'histoire se répète...
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux
Rentrée scolaire 2025: l'histoire se répète...
«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
Le crocodile distrait : jour de fête!
«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin
Mairie de Montréal: l'arrivée de Claude Pinard : «ça change tout»
Élections municipales
Mairie de Montréal: l'arrivée de Claude Pinard : «ça change tout»
«Je pense qu'il y aura une démotivation face au travail»
Iniquités générationnelles
«Je pense qu'il y aura une démotivation face au travail»
«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter» -Kim Clavel
La boxeuse se joint à l'équipe de Jake Paul
«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter» -Kim Clavel
Man’s Best Friend: «Je ne crois pas qu'elle aura le même succès»
7e album de Sabrina Carpenter
Man’s Best Friend: «Je ne crois pas qu'elle aura le même succès»
Des vols d’eau potable dans certaines municipalités du Québec
Gestion de l'eau en campagne
Des vols d’eau potable dans certaines municipalités du Québec
Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»
Tournée en Europe
Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
L'enquête qui n'a finalement mené à rien
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Rentrée scolaire
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Chronique économique
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Collaboration à l'enquête de l'UPAC
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Réseaux sociaux
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00