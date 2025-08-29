Carambolage mortel

Le camionneur qui a causé un carambolage qui a fait deux morts mercredi dernier sur l'autoroute 30 à Boucherville aurait freiné seulement après l'impact.

Des éléments laissent croire que le conducteur du poids lourd ne regardait possiblement pas devant lui avant la collision.

Il n'y aurait pas de trace de freinage avant l'endroit où s'est produit l'impact.

L'hypothèse de la distraction serait sur la table.

Le conducteur âgé de 25 ans aurait confié à gens sur la scène, après l'événement, qu'il aurait été surpris par un ralentissement.

Son cellulaire et son tableau de bord ont été saisis par les enquêteurs.

Par ailleurs, une personne a perdu la vie et trois autres ont subi des blessures graves lors d'un accident de la route survenu en milieu de semaine sur l'autoroute 20, près de Saint-Hyacinthe.

L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit pour retracer le camionneur recherché.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel et l'ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, Marcel Savard, faire le point à Lagacé le matin.