Deux morts, dont un enfant, dans le carambolage

Une femme d'une trentaine d'années et un enfant en bas âge ont perdu la vie dans un accident qui a aussi fait quatre blessés, mercredi, sur l'autoroute 30 Est à Boucherville, à la hauteur du boulevard De Montarville.

Le camionneur impliqué dans l'accident, âgé de 25 ans, est soupçonné de distraction.

Il s'agit d'un 3e accident mortel qui implique un poids lourd à survenir en moins de 48 heures, au Québec.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point dans cette affaire, vendredi, à Lagacé le matin.