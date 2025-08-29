Deux morts, dont un enfant, dans le carambolage

Une femme d'une trentaine d'années et un enfant en bas âge ont perdu la vie dans un accident qui a aussi fait quatre blessés, mercredi, sur l'autoroute 30 Est à Boucherville, à la hauteur du boulevard De Montarville.
Le camionneur impliqué dans l'accident, âgé de 25 ans, est soupçonné de distraction.
Il s'agit d'un 3e accident mortel qui implique un poids lourd à survenir en moins de 48 heures, au Québec.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point dans cette affaire, vendredi, à Lagacé le matin.
« Il y a des éléments qui laissent croire que le conducteur de ce poids lourd ne regardait pas devant lui. On a émis l'hypothèse de la distraction. Et pourquoi en arrive-t-on là ? C'est qu'il en aurait parlé avec des gens sur la scène alors qu'il attendait les secours. Il aurait dit qu'il ne regardait pas devant lui et qu'il aurait été surpris par un ralentissement. L'autre élément, aussi, c'est qu'il n'y aurait pas de traces de freinage avant l'impact. »
Le cellulaire et le tableau de bord (dashcam) du chauffeur ont été saisis par les policiers à des fins d'enquête.
L'enquête s'annonce très longue.