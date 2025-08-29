Le premier ministre du Canada Mark Carney a annoncé une série d’engagements concernant les missions des militaires canadiens et les investissements dans notre défense nationale, lors d’une tournée en Europe.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine expliquer pourquoi il éprouve quelques réserves face aux mesures annoncées, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.