Tournée en Europe

Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»

Nouveaux engagements de Mark Carney: «Attention à la précipitation»
Le premier ministre Mark Carney salue la foule alors qu'il monte à bord d'un avion gouvernemental pour rentrer chez lui depuis Riga. / Christinne Muschi | La Presse canadienne

Le premier ministre du Canada Mark Carney a annoncé une série d’engagements concernant les missions des militaires canadiens et les investissements dans notre défense nationale, lors d’une tournée en Europe.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine expliquer pourquoi il éprouve quelques réserves face aux mesures annoncées, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«En deux mots, attention à la précipitation pour s'attirer des votes ou pour faire plaisir à Washington. Beaucoup de ministres ont commis des erreurs dans le passé, dans ce domaine militaire. Il y a un débat très important et une surveillance extrêmement grande à exercer sur le gouvernement canadien dans les circonstances où on veut exercer un rôle plus grand sur la dans le monde.»

Jean-François Lépine

