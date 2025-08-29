 Aller au contenu
Société
Rentrée scolaire

Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»

par 98.5

0:00
17:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, répond à l'opposition lors de la période des questions à l'Assemblée législative de Québec. / Jacques Boissinot | La Presse canadienne

C'est bientôt la rentrée scolaire! Quel est le portrait de la situation alors que les centaines d'étudiants québécois retournent sur les bancs d'école ?

Écoutez le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, faire un tour d'horizon, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Il débute l'entretien par une nouvelle assez positive : la pénurie d'enseignants semble se résorber tranquillement.

«Le fait que les enseignants soient affectés beaucoup plus tôt, je pense que ça fait une très grande différence. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est important, parce que ça donne plus de temps pour recruter ceux qui manquent. Il y a encore beaucoup de travail, il ne faut pas le nier, mais c'est mieux. Puis l'objectif, c'est d'avoir une rentrée scolaire qui s'améliore d'année en année.»

Bernard Drainville

Le ministre discute ensuite des enseignants qui demeurent très nombreux à quitter leurs postes.

«La directive a été envoyée dans les centres de services scolaires, qu'ils doivent faire des entrevues auprès des enseignants qui quittent pour essayer de comprendre les raisons.»

Bernard Drainville

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
Le Québec maintenant
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
0:00
7:36
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
Le Québec maintenant
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
0:00
8:54

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
L'enquête qui n'a finalement mené à rien
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Chronique économique
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Collaboration à l'enquête de l'UPAC
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Réseaux sociaux
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Hockey
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Sur illico +
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Deux morts, dont un enfant de cinq ans
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Deux morts, dont un enfant, dans le carambolage
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Tennis
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
Maisons de chambres
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Des députés du Québec
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
La compétition aura lieu à Montréal
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
Contenus numériques
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00