C'est bientôt la rentrée scolaire! Quel est le portrait de la situation alors que les centaines d'étudiants québécois retournent sur les bancs d'école ?

Écoutez le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, faire un tour d'horizon, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Il débute l'entretien par une nouvelle assez positive : la pénurie d'enseignants semble se résorber tranquillement.