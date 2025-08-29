C'est bientôt la rentrée scolaire! Quel est le portrait de la situation alors que les centaines d'étudiants québécois retournent sur les bancs d'école ?
Écoutez le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, faire un tour d'horizon, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
Il débute l'entretien par une nouvelle assez positive : la pénurie d'enseignants semble se résorber tranquillement.
«Le fait que les enseignants soient affectés beaucoup plus tôt, je pense que ça fait une très grande différence. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est important, parce que ça donne plus de temps pour recruter ceux qui manquent. Il y a encore beaucoup de travail, il ne faut pas le nier, mais c'est mieux. Puis l'objectif, c'est d'avoir une rentrée scolaire qui s'améliore d'année en année.»
Le ministre discute ensuite des enseignants qui demeurent très nombreux à quitter leurs postes.
«La directive a été envoyée dans les centres de services scolaires, qu'ils doivent faire des entrevues auprès des enseignants qui quittent pour essayer de comprendre les raisons.»