 Aller au contenu
Politique
Collaboration à l'enquête de l'UPAC

«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»

par 98.5

0:00
11:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Le gouvernement n'est pas content de la réponse de la SAAQ»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) indique avoir convenu avec l'UPAC d'ajuster ses mécanismes d'échange et de collaboration.

Dans un courriel transmis à Cogeco Nouvelles, la SAAQ dit vouloir accélérer l'analyse des documents saisis lors de la perquisition effectuée par l'Unité permanente anticorruption dans ses bureaux en juin dernier.

Rappelons que François Legault a déclaré jeudi qu'il exigeait une collaboration pleine et entière dans le cadre de l'enquête criminelle sur le fiasco SAAQclic. 

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur l'enquête de l'UPAC et la réticence de la SAAQ à collaborer.

«Même si la SAAQ a fait évoluer son discours hier, ce n'est pas suffisant. On n'est pas content de la réponse de la SAAQ à l'ultimatum de François Legault. Ce qu'on veut du côté du gouvernement et du bureau du premier ministre, c'est que l'enquête de l'UPAC se déroule sans aucune entrave et que l'UPAC ait accès à tous les renseignements dont ils ont besoin pour conduire leur enquête.»

Louis Lacroix

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
Lagacé le matin
Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
0:00
13:33
Christian Dubé ne sera pas candidat lors de la prochaine élection
La commission
Christian Dubé ne sera pas candidat lors de la prochaine élection
0:00
2:57

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
L'enquête qui n'a finalement mené à rien
Fuites à l'UPAC: «Ça a détruit ma vie et celle de ma conjointe» -Guy Ouellette
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Rentrée scolaire
Recrutement des profs: «Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est mieux»
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Chronique économique
Guerre commerciale: pourquoi la bourse demeure-t-elle performante?
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Réseaux sociaux
Découvrir le Québec... par l'entremise de ses bars!
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Hockey
Mitch Marner a reçu des menaces de mort
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du vendredi 29 août
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Sur illico +
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Deux morts, dont un enfant de cinq ans
Carambolage sur l'A30: «Qu'est-ce que le camionneur faisait dans sa cabine?»
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Deux morts, dont un enfant, dans le carambolage
Accident sur l'A30: le camionneur ne regardait possiblement pas devant lui
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Tennis
Comment se déroule le US Open pour nos Canadiens ?
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
Maisons de chambres
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Des députés du Québec
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
La compétition aura lieu à Montréal
Hugo Houle ne prendra pas sa retraite après les Championnats du monde de 2026
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
Contenus numériques
Chez nous, seulement 7% de la musique québécoise est écoutée sur les plateformes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00