Collaboration à l'enquête de l'UPAC

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) indique avoir convenu avec l'UPAC d'ajuster ses mécanismes d'échange et de collaboration.

Dans un courriel transmis à Cogeco Nouvelles, la SAAQ dit vouloir accélérer l'analyse des documents saisis lors de la perquisition effectuée par l'Unité permanente anticorruption dans ses bureaux en juin dernier.

Rappelons que François Legault a déclaré jeudi qu'il exigeait une collaboration pleine et entière dans le cadre de l'enquête criminelle sur le fiasco SAAQclic.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur l'enquête de l'UPAC et la réticence de la SAAQ à collaborer.