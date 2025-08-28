Remise en forme

En cette rentrée, on tente de se remettre en forme.
Écoutez Rémi Bergeron, physiothérapeute et enseignant à la Clinique du coureur, parler des conseils pour débuter la course à pied, en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les points importants: la progression graduelle, l’écoute du corps et l’importance de la fréquence, peu importe l’âge;
- La course à pied connaît une nouvelle vague de popularité au Québec, avec une population plus axée sur le plaisir et la santé que sur la performance;
- Les événements de course se diversifient, incluant marathons, ultra-trails et courses ludiques.