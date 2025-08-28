 Aller au contenu
Sports
Un nouveau contrat pour Hutson?

Lane Hutson: «Le niveau d'inquiétude et d'urgence, c'est zéro» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
20:02

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 28 août 2025 21:25

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Lane Hutson: «Le niveau d'inquiétude et d'urgence, c'est zéro» -Jeremy Filosa
Lane Hutson lors d'un événement caritatif, jeudi, à Brossard. / PC/Christopher Katsarov

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le défenseur des Canadiens Lane Hutson était présent à Brossard pour un événement caritatif au profit de la Fondation Ronald McDonald;
  • Hutson, sous contrat jusqu’au 1er juillet 2026, cite Nick Suzuki et Cole Caufield comme modèles;
  • La boxeuse québécoise Kim Clavel aura droit à un combat de championnat du monde le 27 septembre à l'Espace St-Denis;
  • Caroline Ouellette devient assistante à l'entraîneur de la Victoire de Montréal à temps plein.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
Bonsoir les sportifs
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
0:00
18:50
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
Les amateurs de sports
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
0:00
7:47

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
McDavid, en réponse à une question sur son contrat
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
12,9 millions $ pour une carte de basketball
Cartes sportives
12,9 millions $ pour une carte de basketball
George Springer poursuit sa saison de rêve
Deux autres circuits
George Springer poursuit sa saison de rêve
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
La lutte, toujours aussi populaire au Québec
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
Duel controversé à New York
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
La performance de James Morgan
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Ancienne vedette des Expos
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
Saison terminée pour l'Alliance
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
L'actualité sportive vue par Jeremy Filosa
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Selon Jacques Dussault
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive revue par Jeremy Filosa
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00