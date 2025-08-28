Un nouveau contrat pour Hutson?

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le défenseur des Canadiens Lane Hutson était présent à Brossard pour un événement caritatif au profit de la Fondation Ronald McDonald;
- Hutson, sous contrat jusqu’au 1er juillet 2026, cite Nick Suzuki et Cole Caufield comme modèles;
- La boxeuse québécoise Kim Clavel aura droit à un combat de championnat du monde le 27 septembre à l'Espace St-Denis;
- Caroline Ouellette devient assistante à l'entraîneur de la Victoire de Montréal à temps plein.