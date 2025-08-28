Ligue professionnelle de hockey féminin

Caroline Ouellette, ancienne joueuse vedette d’Équipe Canada - quatre médailles d'or olympique - et membre du Temple de la renommée en 2023, devient entraîneuse adjointe à temps plein pour la Victoire de Montréal.

Écoutez Caroline Ouellette commenter cette progression de carrière au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Elle note que le lien entre l'équipe nationale féminine canadienne et la Victoire l'ont aidé à prendre cette décision.