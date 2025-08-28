Ligue professionnelle de hockey féminin

Caroline Ouellette, ancienne joueuse vedette d’Équipe Canada - quatre médailles d'or olympique - et membre du Temple de la renommée en 2023, devient entraîneuse adjointe à temps plein pour la Victoire de Montréal.
Écoutez Caroline Ouellette commenter cette progression de carrière au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Elle note que le lien entre l'équipe nationale féminine canadienne et la Victoire l'ont aidé à prendre cette décision.
«Je pense qu'avec l'opportunité incroyable que j'ai eu cette saison de rejoindre le personnel de l'équipe olympique, puis de pouvoir vivre mes premiers Jeux olympiques comme entraîneur et sachant que le calendrier est vraiment conçu pour compléter celui de la LPHF, ça faisait beaucoup de sens pour moi de me joindre à la Victoire à temps plein, parce qu'on est beaucoup parti à l'automne avec l'équipe canadienne.»
Les sujets discutés
- Caroline Ouellette partage son expérience de transition vers l’entraînement;
- Elle évoque l’importance de mentors;
- On souligne l’évolution du hockey féminin, notamment avec la création de la LPHF et l’objectif ambitieux de remporter trois médailles d’or aux Jeux olympiques pour les équipes féminine, masculine et parahockey du Canada.