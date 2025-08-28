Les Blue Jays de Toronto ont remporté sur le fil, mercredi soir, un autre match qu'ils auraient pu perdre en s'imposant 9-8 contre les Twins du Minnesota.
Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Philllies de Philadelphie et spécialiste baseball au réseau Cogeco commenter cette victoire et la course aux séries pour la formation de Toronto.
Les sujets discutés
- Un autre héros différent pour une autre victoire de dernière minute;
- La rédemption pour le releveur Jeff Hoffman;
- L’importance de la prochaine séries contre les Brewers de Milwaukee, meilleure équipe du baseball majeur;
- Comment évaluer un joueur?: «Tu ne peux pas mesurer ce qu'un joueur a dans le coeur... et entre les deux jambes»
- Les Blue Jays ont comblé un déficit pour une 40e fois cette saison, seuls les Dodgers ont mieux fait.