Les Blue Jays de Toronto ont remporté sur le fil, mercredi soir, un autre match qu'ils auraient pu perdre en s'imposant 9-8 contre les Twins du Minnesota.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Philllies de Philadelphie et spécialiste baseball au réseau Cogeco commenter cette victoire et la course aux séries pour la formation de Toronto.

Les sujets discutés