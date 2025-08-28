Qui est le leader de l'équipe canadienne?

Le camp d'orientation des membres des équipes canadiennes (hommes, femmes, para) en vue des Jeux olympiques de Milan s'est poursuivi, jeudi, à Calgary.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, présent à Calgary, résumer la journée au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Pour Jon Cooper, les joueurs du Canada vont se souvenir de la présence de Brad Marchand dans le vestiaire;
- Brad Marchand (37 ans) est fébrile à l'idée de participer à ses premiers Jeux olympiques;
- On évoque les jeunes talents comme Connor Bedard et Macklin Celebrini;
- Celebrini avait 3 ans quand Sidney Crosby a inscrit le but vainqueur aux JO de Vancouver, en 2010.