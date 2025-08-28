 Aller au contenu
Hockey
Qui est le leader de l'équipe canadienne?

Le nom de Brad Marchand est sur toutes les lèvres

par 98.5 Sports

0:00
15:23

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2025 18:53

Avec

Louis Jean
Brad Marchand lors de la conquête de la coupe Stanley, au printemps dernier. / PC/Nathan Denette

Le camp d'orientation des membres des équipes canadiennes (hommes, femmes, para) en vue des Jeux olympiques de Milan s'est poursuivi, jeudi, à Calgary.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, présent à Calgary, résumer la journée au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Pour Jon Cooper, les joueurs du Canada vont se souvenir de la présence de Brad Marchand dans le vestiaire;
  • Brad Marchand (37 ans) est fébrile à l'idée de participer à ses premiers Jeux olympiques;
  • On évoque les jeunes talents comme Connor Bedard et Macklin Celebrini;
  • Celebrini avait 3 ans quand Sidney Crosby a inscrit le but vainqueur aux JO de Vancouver, en 2010.
