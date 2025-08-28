Parsons s'en va à Green Bay pour 188 millions $

La saga de Micah Parsons avec les Cowboys de Dallas est terminée.

Incapables de s'entendre sur le plan contractuel, les Cowboys de Dallas ont échangé leur secondeur vedette aux Packers de Green Bay en retour de deux choix de première ronde.

Écoutez Bruno Heppell, du Réseau des sports et spécialiste football au 98.5, commenter cet échange et faire ses prédictions de la saison pour les sections est et ouest de l'Association nationale.

Les sujets discutés