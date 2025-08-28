La saga de Micah Parsons avec les Cowboys de Dallas est terminée.
Incapables de s'entendre sur le plan contractuel, les Cowboys de Dallas ont échangé leur secondeur vedette aux Packers de Green Bay en retour de deux choix de première ronde.
Écoutez Bruno Heppell, du Réseau des sports et spécialiste football au 98.5, commenter cet échange et faire ses prédictions de la saison pour les sections est et ouest de l'Association nationale.
Les sujets discutés
- Parsons s'en va à Green Bay pour 188 millions $
- «Pour les Cowboys de Dallas, c'est une lourde perte. On remettait en question la qualité de cette défense. Sans Parsons, soudainement, ça devient une défense qui est pour moi très, très ordinaire»;
- «Jerry Jones devrait s'enlever de la position de décideur»;
- Les prédictions des sections est et ouest de l'Association nationale.