Prières de rues et débat sur la laïcité

Dans le débat sur la laïcité au Québec, les prières de rue à Montréal sont en plein cœur de l'actualité.
Écoutez l'analyste politique Jérémy Ghio commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés:
- La multiplication des prières de rue est un enjeu sérieux et sensible au Québec; Vraiment? «J'habite à Montréal depuis toujours ou presque. J'ai jamais vu personne prier dans la rue...»;
- Les réactions de la CAQ, du PQ et du PLQ;
- Scandale à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ): la société d'État bloque l'accès à des documents.