Une héritière raconte son histoire

Virginie Brouillette, l'héritière d'une maison patrimoniale à Saint-Maurice, a reçu plusieurs offres d'achat seulement quelques heures après le décès de son père en 2023.

Madame Brouillette n'a jamais mis la maison en vente. Elle indique que des acheteurs potentiels l'ont approchée via Facebook ou par l'entremise du salon funéraire. D'autres ont même contacté directement sa mère, qui était alors en deuil.

Écoutez Virgine Bouchard, héritière de la maison de son père, raconter son histoire au micro de Marie-Eve Tremblay.