Société
Maisons de chambres

Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 09:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Assouplir la réglementation: «On peut créer des milliers de chambres au Québec»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Quels ont été les effets de la quasi-disparition des maisons de chambres sur l'itinérance au Québec?

Le phénomène, attribuable en partie à la difficulté de gestion et à la spéculation immobilière, a probablement poussé des centaines de personnes, voire des milliers, à la rue.

Luc Ferrandez, lui, estime que la réglementation est parfois également trop rigide.

Écoutez son coup de gueule à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

«On peut créer des milliers de chambres au Québec si on assouplit un petit peu les règlements d'urbanisme puis un petit peu les règlements de construction.»

Luc Ferrandez

0:00
0:00
