Quels ont été les effets de la quasi-disparition des maisons de chambres sur l'itinérance au Québec?

Le phénomène, attribuable en partie à la difficulté de gestion et à la spéculation immobilière, a probablement poussé des centaines de personnes, voire des milliers, à la rue.

Luc Ferrandez, lui, estime que la réglementation est parfois également trop rigide.

